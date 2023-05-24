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В Камышлове утонул 15-летний ученик интерната для инвалидов
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В реке Пышма в Камышлове утонул 15-летний ученик местного училища-интерната для инвалидов. Трагедия произошла днем 29 мая. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями отправился отдохнуть на реку Пышма. Подростки решили перейти реку вброд, чтобы попасть на противоположный берег. Во время перехода мальчик оступился, упал в воду и начал тонуть, так как не умел плавать. Находившиеся на берегу реки мужчины пытались спасти подростка, но не смогли.
Прокуратура проводит проверку. Главе Камышловского городского округа уже внесено представление об устранении нарушений закона в связи с отсутствием знаков «купание запрещено» на берегу реки.
Камышловский межрайонный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины гибели подростка проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие СКР устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что, по данным МЧС, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Купания в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.
По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями отправился отдохнуть на реку Пышма. Подростки решили перейти реку вброд, чтобы попасть на противоположный берег. Во время перехода мальчик оступился, упал в воду и начал тонуть, так как не умел плавать. Находившиеся на берегу реки мужчины пытались спасти подростка, но не смогли.
Прокуратура проводит проверку. Главе Камышловского городского округа уже внесено представление об устранении нарушений закона в связи с отсутствием знаков «купание запрещено» на берегу реки.
Камышловский межрайонный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины гибели подростка проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие СКР устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что, по данным МЧС, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Купания в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.
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