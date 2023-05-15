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Пять человек утонули в водоемах Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала мая в водоемах Свердловской области утонули пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Все пять человек погибли на водоемах, не предназначенных для купания.
По данным МЧС, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Купания в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.
В ведомстве добавили, что спасатели усилили патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить людей об опасности.
Все пять человек погибли на водоемах, не предназначенных для купания.
По данным МЧС, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Купания в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.
В ведомстве добавили, что спасатели усилили патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить людей об опасности.
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