Пять человек утонули в водоемах Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала мая в водоемах Свердловской области утонули пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Все пять человек погибли на водоемах, не предназначенных для купания.По данным МЧС, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Купания в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.В ведомстве добавили, что спасатели усилили патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить людей об опасности.