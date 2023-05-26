Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области действует 23 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова выросла площадь лесных пожаров. Вчера сообщалось, что горит 2,8 тысячи гектаров леса. По данным на сегодняшнее утро, площадь природных пожаров составляет 3,6 тысячи гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств потушили 10 лесных пожаров на общей площади 398 гектаров, в том числе в Махневском МО (254 гектара) и Верхотурском ГО (пять гектаров).
Сейчас в регионе действует 23 природных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. Из них 13 возгораний площадью 100 гектаров локализовано.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализовано 10 пожаров на площади 3 534 гектара.
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств потушили 10 лесных пожаров на общей площади 398 гектаров, в том числе в Махневском МО (254 гектара) и Верхотурском ГО (пять гектаров).
Сейчас в регионе действует 23 природных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. Из них 13 возгораний площадью 100 гектаров локализовано.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализовано 10 пожаров на площади 3 534 гектара.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 6 258 гектаров леса
25 мая 2023
25 мая 2023