В Ревде горят четыре частных дома

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Крупный пожар разгорелся сегодня в Ревде. На улице Ильича полыхают четыре частных дома и надворные постройки. Пострадал один человек.В пресс-службе МЧС рассказали, что в 15.07 пожарные локализовали возгорание на площади 350 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 22 огнеборца, задействовано восемь единиц спецтехники.В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.