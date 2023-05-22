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В Ревде горят четыре частных дома
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивный снимок)
Крупный пожар разгорелся сегодня в Ревде. На улице Ильича полыхают четыре частных дома и надворные постройки. Пострадал один человек.
В пресс-службе МЧС рассказали, что в 15.07 пожарные локализовали возгорание на площади 350 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 22 огнеборца, задействовано восемь единиц спецтехники.
В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.
В пресс-службе МЧС рассказали, что в 15.07 пожарные локализовали возгорание на площади 350 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 22 огнеборца, задействовано восемь единиц спецтехники.
В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.
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