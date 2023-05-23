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В центре Екатеринбурга обнаружили труп
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в гаражах возле дома №24 на улице Восточной ночью обнаружили труп мужчины.
Как пишет ЕАН, тело нашли прохожие. Очевидцы сообщают, что по внешним признакам мужчина мог совершить самоубийство.
На место выехали сотрудники полиции и следственная группа с судмедэкспертом.
Напомним, что на прошлой неделе труп молодого человека обнаружили напротив здания Свердловской филармонии.
Как пишет ЕАН, тело нашли прохожие. Очевидцы сообщают, что по внешним признакам мужчина мог совершить самоубийство.
На место выехали сотрудники полиции и следственная группа с судмедэкспертом.
Напомним, что на прошлой неделе труп молодого человека обнаружили напротив здания Свердловской филармонии.
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