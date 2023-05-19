В столице Урала в парке напротив филармонии на дереве обнаружили труп





– приводят слова очевидца в издании. «Труп в парке. Молодой человек. Обнаружил кто-то из храма. На месте скорая и Следственный комитет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала в парке напротив здания Свердловской филармонии обнаружили труп, висящий на дереве. По предварительным данным, это молодой человек. На месте работают скорая и полиция.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидца.В СКР информацию о смерти мужчины подтвердили. Там также сообщили, что для точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза.По данным пресс-группы городского УМВД, умершему было 29 лет. Там также заявили, что признаков какого-либо преступления в отношении погибшего правоохранители пока не усматривают.