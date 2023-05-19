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В столице Урала в парке напротив филармонии на дереве обнаружили труп
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала в парке напротив здания Свердловской филармонии обнаружили труп, висящий на дереве. По предварительным данным, это молодой человек. На месте работают скорая и полиция.
Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидца.
В СКР информацию о смерти мужчины подтвердили. Там также сообщили, что для точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
По данным пресс-группы городского УМВД, умершему было 29 лет. Там также заявили, что признаков какого-либо преступления в отношении погибшего правоохранители пока не усматривают.
Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидца.
«Труп в парке. Молодой человек. Обнаружил кто-то из храма. На месте скорая и Следственный комитет»,
– приводят слова очевидца в издании.
В СКР информацию о смерти мужчины подтвердили. Там также сообщили, что для точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
По данным пресс-группы городского УМВД, умершему было 29 лет. Там также заявили, что признаков какого-либо преступления в отношении погибшего правоохранители пока не усматривают.
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