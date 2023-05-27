В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров

– сообщили в региональном МЧС.

«Двумя бортами Бе-200 МЧС России на очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены 20 сбросов воды суммарным объёмом 180 кубометров. Также авиацией РСЧС было сброшено 237 тонн воды в ходе 45 сбросов»,