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В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров. Утверждается, что огнеборцам удалось сократить площадь природных пожаров почти в пять раз. Вчера утром сообщалось о росте пожаров до 14,3 тысячи гектаров.
Как сообщает департамент информационной политики, на вечер 27 мая площадь пожаров в регионе составляла 3 тысячи гектаров.
Самые крупные возгорания были потушены:
– в Махневском муниципальном образовании на площади 16 тысяч гектаров;
– в Ирбитском районе на площади 76 гектаров;
– в Серовском городском округе на площади 38 гектаров;
– в Сысертском городском округе на площади 11,7 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 3,5 гектаров.
Телеграм-канал «Не для протокола» также сегодняшним утром сообщил о пожарах, ликвидированных на площади 16 141 гектара. При этом вчера вечером этот же источник сообщал, что, по данным на 27 мая 21.00, в Свердловской области были продолжают действовать 22 пожара на площади 14 586 гектаров, а за сутки было потушено только три пожара на площади 77 гектаров.
Борьбу с огнем продолжают вести более 900 человек. В тушении задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.
Как сообщает департамент информационной политики, на вечер 27 мая площадь пожаров в регионе составляла 3 тысячи гектаров.
Самые крупные возгорания были потушены:
– в Махневском муниципальном образовании на площади 16 тысяч гектаров;
– в Ирбитском районе на площади 76 гектаров;
– в Серовском городском округе на площади 38 гектаров;
– в Сысертском городском округе на площади 11,7 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 3,5 гектаров.
Телеграм-канал «Не для протокола» также сегодняшним утром сообщил о пожарах, ликвидированных на площади 16 141 гектара. При этом вчера вечером этот же источник сообщал, что, по данным на 27 мая 21.00, в Свердловской области были продолжают действовать 22 пожара на площади 14 586 гектаров, а за сутки было потушено только три пожара на площади 77 гектаров.
Борьбу с огнем продолжают вести более 900 человек. В тушении задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.
«Двумя бортами Бе-200 МЧС России на очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены 20 сбросов воды суммарным объёмом 180 кубометров. Также авиацией РСЧС было сброшено 237 тонн воды в ходе 45 сбросов»,
– сообщили в региональном МЧС.
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