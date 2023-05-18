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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области вновь выросла площадь лесных пожаров. По данным на 09.00, в регионе действовало 20 лесных пожаров на площади 14 323 гектаров. Вчера сообщалось, что горят 9,2 тысячи гектаров леса.
За сутки специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств удалось ликвидировать 11 природных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров.
Самые крупные были потушены:
– в Гаринском городском округе на площади 5 тысяч гектаров;
– в Шалинском городском округе на площади 118 гектаров;
– в Верхотурском городском округе на площади 78 гектаров;
– в Тугулымском городском округе на площади 21 гектар;
– в городском округе ЗАТО Свободный на площади 18 гектаров.
Кроме этого, огонь удалось остановить:
– в Махневском муниципальном образовании на площади 12,3 тысячи гектаров;
– в Асбестовском городском округе на площади 350 гектаров;
– в муниципальном образовании Ирбитское на площади 64 гектара;
– в Сысертском городском округе на площади 11 гектаров;
– в городском округе Сухой Лог на площади 10 гектаров;
– в Березовском городском округе на площади 9 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 3,5 гектара.
Борьбу со стихией продолжают вести более 900 человек. К тушению привлечено свыше 120 единиц техники, в том числе и авиация.
За сутки специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств удалось ликвидировать 11 природных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров.
Самые крупные были потушены:
– в Гаринском городском округе на площади 5 тысяч гектаров;
– в Шалинском городском округе на площади 118 гектаров;
– в Верхотурском городском округе на площади 78 гектаров;
– в Тугулымском городском округе на площади 21 гектар;
– в городском округе ЗАТО Свободный на площади 18 гектаров.
Кроме этого, огонь удалось остановить:
– в Махневском муниципальном образовании на площади 12,3 тысячи гектаров;
– в Асбестовском городском округе на площади 350 гектаров;
– в муниципальном образовании Ирбитское на площади 64 гектара;
– в Сысертском городском округе на площади 11 гектаров;
– в городском округе Сухой Лог на площади 10 гектаров;
– в Березовском городском округе на площади 9 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 3,5 гектара.
Борьбу со стихией продолжают вести более 900 человек. К тушению привлечено свыше 120 единиц техники, в том числе и авиация.
«Самолетами БЕ-200 ЧС МЧС России за прошедшие сутки были произведены девять сбросов воды суммарным объемом 81 кубометр. Также авиацией РСЧС на очаги горения было сброшено 111 тонн воды в ходе 24 сбросов»,
– рассказали в пресс-службе МЧС.
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В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировали 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров
23 мая 2023
23 мая 2023