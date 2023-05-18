Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров

– рассказали в пресс-службе МЧС.

«Самолетами БЕ-200 ЧС МЧС России за прошедшие сутки были произведены девять сбросов воды суммарным объемом 81 кубометр. Также авиацией РСЧС на очаги горения было сброшено 111 тонн воды в ходе 24 сбросов»,