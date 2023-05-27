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Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Березовском скончался в больнице двухлетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа с москитной сеткой. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но сделать это им не удалось.
Речь идет о несчастном случае, который произошел вчера, 27 мая.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Речь идет о несчастном случае, который произошел вчера, 27 мая.
«В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося. По данному факту следственным отделом по Березовскому СУ СКР по Свердловской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,
– сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
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