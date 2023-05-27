Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице

– сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

«В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося. По данному факту следственным отделом по Березовскому СУ СКР по Свердловской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,