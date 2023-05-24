В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа





– рассказал Валерий Горелых. «Мать мальчика пришла в гости к подруге, у которой также есть сын ровесник. Взрослые пили чай с тортом, а ребята играли в другой комнате. Неожиданно к хозяйке квартиры забежал ее ребенок и, как мог, сказал страшную новость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 мая, в Березовском из окна третьего этажа пятиэтажного дома по улице Февральская, 28 вместе с москитной сеткой выпал двухлетний мальчик. После падения ребенок получил серьезные травмы и сейчас врачи борются за его жизнь.О случившемся сообщили телеграм-канал «Березовский. Сила_БГО» и портал «Е1». Информацию подтвердил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, добавив, несчастный случай произошел, когда мальчик с мамой находился в гостях.По факту произошедшего полиция уже проводит проверку.