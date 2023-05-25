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Водитель иномарки, врезавшийся в остановку в Первоуральске, был в наркотическом опьянении
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
У водителя Subaru Impreza, который сегодня рано утром врезался в остановку в Первоуральске, установили не только алкогольное опьянение, но и наркотическое.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в биоматериале водителя обнаружено наркотическое вещество – марихуана.
Также установлено, что водитель иномарки – житель Первоуральска со стажем вождения 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 24 раза, в том числе дважды за нетрезвое вождение.
По факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в аварии пострадали сам водитель и два пассажира.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в биоматериале водителя обнаружено наркотическое вещество – марихуана.
Также установлено, что водитель иномарки – житель Первоуральска со стажем вождения 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 24 раза, в том числе дважды за нетрезвое вождение.
По факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в аварии пострадали сам водитель и два пассажира.
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