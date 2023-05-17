Пьяный водитель иномарки врезался в остановку в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Первоуральске пьяный водитель Subaru Impreza врезался в остановку. В ДТП пострадали три человека.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Subaru Impreza ехал с опасной скоростью, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.В результате ДТП пострадали сам водитель и два пассажира. Их доставили в больницу.Алкотестер показал, что водитель был пьян.