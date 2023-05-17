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Пьяный водитель иномарки врезался в остановку в Первоуральске
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня рано утром в Первоуральске пьяный водитель Subaru Impreza врезался в остановку. В ДТП пострадали три человека.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Subaru Impreza ехал с опасной скоростью, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.
В результате ДТП пострадали сам водитель и два пассажира. Их доставили в больницу.
Алкотестер показал, что водитель был пьян.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Subaru Impreza ехал с опасной скоростью, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.
В результате ДТП пострадали сам водитель и два пассажира. Их доставили в больницу.
Алкотестер показал, что водитель был пьян.
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