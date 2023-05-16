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В Серове рабочий получит два миллиона рублей за травмы на производстве

13.26 Четверг, 25 мая 2023
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове суд взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу работника строительной бригады, который упал с крыши здания и получил травмы головы и туловища.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что ООО «Ек-Строй» по договору с одним из металлургических заводов проводило замену плит перекрытий крыши отделения готовой продукции.

10 марта 2021 года работник строительной бригады 1990 года рождения выполнял работы по демонтажу аварийных плит перекрытия на крыше отделения калибровочного цеха. Из-за нарушения правил безопасности он упал с крыши и получил травмы головы и туловища, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

ООО «Ек-Срой» не оформляло трудовые отношения с пострадавшим, не обеспечило его обучение требованиям охраны труда, не провело проверку знаний и необходимые инструктажи. Также не был составлен акт о несчастном случае на производстве.

При этом факт трудовых отношений между организацией и пострадавшим установлен предписанием государственного инспектора труда Свердловской области.

Суд удовлетворил исковое заявление пострадавшего работника, взыскав с «ЕК-Срой» два миллиона рублей компенсации морального вреда. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о вынесении частного определения в адрес организации из-за непринятия мер по составлению акта о несчастном случае.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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