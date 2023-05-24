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В Сосьве на месте строительства многоквартирного дома обнаружили минометную мину
Происшествия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В поселке Сосьве, пострадавшей в конце апреля от масштабного пожара, на участке строительства многоквартирного дома обнаружили опасный боеприпас.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, снаряд был найден в грунте при строительстве дома. Дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» обследовала находку и идентифицировала 122-миллиметровую минометную мину. Снаряд долгое время пролежал в земле.
Взрывотехники Росгвардии транспортировали боеприпас на безопасное удаление и уничтожили его.
Ранее в коттеджном поселке Заповедник Сысертского района за неделю обнаружили две учебные авиабомбы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, снаряд был найден в грунте при строительстве дома. Дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» обследовала находку и идентифицировала 122-миллиметровую минометную мину. Снаряд долгое время пролежал в земле.
Взрывотехники Росгвардии транспортировали боеприпас на безопасное удаление и уничтожили его.
Ранее в коттеджном поселке Заповедник Сысертского района за неделю обнаружили две учебные авиабомбы.
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