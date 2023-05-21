В коттеджном поселке под Екатеринбургом обнаружили авиабомбу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В коттеджном поселке Заповедник Сысертского района обнаружили вторую за неделю авиабомбу времен Великой Отечественной войны.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, житель коттеджного поселка нашел на своем участке предмет, похожий на авиабомбу. На место происшествия выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Она не представляет опасности для окружающих. После осмотра учебную авиабомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.Отметим, что на прошлой неделе сотрудники территориального управления ведомства обследовали аналогичную находку в том же коттеджном поселке.