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В коттеджном поселке под Екатеринбургом обнаружили авиабомбу
Происшествия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В коттеджном поселке Заповедник Сысертского района обнаружили вторую за неделю авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, житель коттеджного поселка нашел на своем участке предмет, похожий на авиабомбу. На место происшествия выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Она не представляет опасности для окружающих. После осмотра учебную авиабомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Отметим, что на прошлой неделе сотрудники территориального управления ведомства обследовали аналогичную находку в том же коттеджном поселке.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, житель коттеджного поселка нашел на своем участке предмет, похожий на авиабомбу. На место происшествия выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Она не представляет опасности для окружающих. После осмотра учебную авиабомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Отметим, что на прошлой неделе сотрудники территориального управления ведомства обследовали аналогичную находку в том же коттеджном поселке.
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