Возрастное ограничение 18+
Печальный отчёт утопленников Свердловская область начала до купального сезона
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Тёплые майские дни толкают уральцев начать купальный сезон раньше положенного (обычно он начинается в июне, и не с первых его дней). Меж тем, вода в водоёмах Свердловской области ещё недостаточно прогрелась, а её низкие температуры — один из факторов риска.
Вот и получается, что в Свердловской области открылся не только купальный сезон для отчаянных голов, но и печальный список тех, для кого весенние купания закончились гибелью. Таковых в мае уже пятеро. Этой цифрой поделилось главное управление МЧС России по Свердловской области. Среди этих пятерых есть и один ребёнок. В ведомстве отмечают, что ни один водоём, на котором произошли эти гибели, не был предназначен для купания.
Одна из последних смертей в воде случилась на Рефтинском водохранилище 21 мая. Правда, в данном случае пожилой житель Рефтинского посёлка не собирался купаться. Он наблюдал за игравшими детьми, а когда мяч у детворы укатился в воду, попытался его достать, но оступился. В итоге тело его нашли только через два дня.
Вот и получается, что в Свердловской области открылся не только купальный сезон для отчаянных голов, но и печальный список тех, для кого весенние купания закончились гибелью. Таковых в мае уже пятеро. Этой цифрой поделилось главное управление МЧС России по Свердловской области. Среди этих пятерых есть и один ребёнок. В ведомстве отмечают, что ни один водоём, на котором произошли эти гибели, не был предназначен для купания.
Одна из последних смертей в воде случилась на Рефтинском водохранилище 21 мая. Правда, в данном случае пожилой житель Рефтинского посёлка не собирался купаться. Он наблюдал за игравшими детьми, а когда мяч у детворы укатился в воду, попытался его достать, но оступился. В итоге тело его нашли только через два дня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».