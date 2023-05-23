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Найден сбежавший после наезда на школьницу в Берёзовском водитель
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Жители Берёзовского помогли сотрудникам Госавтоинспекции найти машину, которая сбила школьницу и скрылась с места происшествия. Поискам поспособствовала запись с видеорегистратора другого участника движения.
Напомним, ДТП с участием 15-летней девочки и неизвестного (на тот момент) автомобиля случилось днём 23 мая на перекрёстке улиц Маяковского и Шиловской. Теперь установлена, что марка машины, из-за которой подросток получила ушиб мягких тканей груди, «Шевроле Авео». Установлена и личность сбежавшего с места ДТП водителя. Это 38-летний екатеринбуржец с 17-летним стажем вождения.
Сейчас водителя «Шевроле» ждёт наказание не только за нанесение школьнице травмы, но и за бегство. В отношении екатеринбуржца составлен административный материал по административной статье об оставлении водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Данная статья позволяет судье отправить виновника под административный арест на 15 суток и лишить водительских прав на полтора года.
Напомним, ДТП с участием 15-летней девочки и неизвестного (на тот момент) автомобиля случилось днём 23 мая на перекрёстке улиц Маяковского и Шиловской. Теперь установлена, что марка машины, из-за которой подросток получила ушиб мягких тканей груди, «Шевроле Авео». Установлена и личность сбежавшего с места ДТП водителя. Это 38-летний екатеринбуржец с 17-летним стажем вождения.
Сейчас водителя «Шевроле» ждёт наказание не только за нанесение школьнице травмы, но и за бегство. В отношении екатеринбуржца составлен административный материал по административной статье об оставлении водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Данная статья позволяет судье отправить виновника под административный арест на 15 суток и лишить водительских прав на полтора года.
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