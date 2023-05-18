Берёзовская школьница пострадала в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 мая, в первой половине дня на пешеходном переходе в городе Берёзовский была сбита ученица одной из местных школ. Водитель скрылся с места происшествия и теперь разыскивается.Поиски сбежавшего виновника ДТП осложняются тем, что сотрудникам Госавтоинспекции не удалось даже установить марку автомобиля, совершившего наезд на девочку-подростка. Известно только, что это легковая машина серого цвета. Примерно в 10:30 она проезжала перекрёсток улиц Маяковского и Шиловской. Водитель «не заметил» 15-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а сбив её, даже не стал выяснять, сильно ли пострадал ребёнок.Школьница сумела сама добраться до травматологического отделения Берёзовской центральной городской больницы. После осмотра врачи поставили предварительный диагноз «ушиб мягких тканей груди».«Сбежавшую» машину и её владельца теперь разыскивают. Информацией о них можно поделиться по телефонам +7 (34369) 4-39-67, +7 (34369) 4-39-69 ,+7 (34369) 4-75-00, 02 или 112.