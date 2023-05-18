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Ещё один частный дом сгорел в Тавде
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В воскресенье вечером, 21 мая, ещё одна тавдинская семья лишилась дома. Пожар охватил практически всё частное строение и успел принести невосполнимый ущерб.
Пожар произошёл в Тавде в воскресенье примерно в начале седьмого вечера. Уже в 18:26 отправленные из дежурной части пожарные были на месте происшествия, на улице Центральной. Общая площадь горения составляла более 200 квадратных метров, но огнеборцы с ликвидацией открытого горения справились менее, чем за 20 минут. Ещё около часа ушли на проливку пожарища и разбор обгоревших конструкций.
Сообщается, что огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия частного строения. Серьёзные повреждения получили стены здания, уничтожена значительная часть домашнего имущества. Таким образом, в Тавде продолжается настоящая волна пожаров частных владений. Почти ежедневно на карте города можно вычёркивать хотя бы одно сгоревшее в той или иной степени здание.
Пожар произошёл в Тавде в воскресенье примерно в начале седьмого вечера. Уже в 18:26 отправленные из дежурной части пожарные были на месте происшествия, на улице Центральной. Общая площадь горения составляла более 200 квадратных метров, но огнеборцы с ликвидацией открытого горения справились менее, чем за 20 минут. Ещё около часа ушли на проливку пожарища и разбор обгоревших конструкций.
Сообщается, что огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия частного строения. Серьёзные повреждения получили стены здания, уничтожена значительная часть домашнего имущества. Таким образом, в Тавде продолжается настоящая волна пожаров частных владений. Почти ежедневно на карте города можно вычёркивать хотя бы одно сгоревшее в той или иной степени здание.
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