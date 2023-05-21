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Бастрыкин взял на контроль расследование гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования гибели трехлетнего мальчика в жилом доме в поселке Ертарский Тугулымского района Свердловской области.
Напомним, что сегодня по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в жилом доме в поселке Ертарский возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, а также имеющихся версиях о причинах возгорания»,
– сообщили в пресс-службе Следкома.
Напомним, что сегодня по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в жилом доме в поселке Ертарский возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
21 мая 2023
21 мая 2023