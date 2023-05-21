Бастрыкин взял на контроль расследование гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке

– сообщили в пресс-службе Следкома.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, а также имеющихся версиях о причинах возгорания»,