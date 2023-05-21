После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело

– говорится в сообщении Следственного комитета.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, Талицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,