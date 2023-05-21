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После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в жилом доме в поселке Ертарский Тугулымского района возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Тело погибшего мальчика направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Устанавливаются точный очаг и причина возгорания.
Напомним, что 19 мая в доме многодетной семьи в поселке Ертарский произошел пожар. Как стало известно накануне, дети, спасаясь от огня, разбежались, не убедившись, что все покинули дом. Уже после пожара выяснилось, что трехлетний мальчик пропал. В связи с этим были объявлены поиски малыша, но позже его тело обнаружили под завалами дома.
«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, Талицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,
– говорится в сообщении Следственного комитета.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Тело погибшего мальчика направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Устанавливаются точный очаг и причина возгорания.
Напомним, что 19 мая в доме многодетной семьи в поселке Ертарский произошел пожар. Как стало известно накануне, дети, спасаясь от огня, разбежались, не убедившись, что все покинули дом. Уже после пожара выяснилось, что трехлетний мальчик пропал. В связи с этим были объявлены поиски малыша, но позже его тело обнаружили под завалами дома.
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