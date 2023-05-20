Пропавшего в свердловском поселке трехлетнего мальчика нашли мертвым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Трехлетнего мальчика из свердловского поселка Ертарский Тугулымского района нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». Ребенка искали около 80 человек, среди которых были как сотрудники МЧС и полиции, так и волонтеры и просто неравнодушные местные жители.Ранее «Четвертый канал» сообщал со ссылкой на волонтеров, что в Ертатском у многодетной семьи сгорел дом. Когда начался пожар, дети все разбежались, а после не смогли найти трехлетнего Степана.По данным «КП-Екатеринбург», тело мальчика нашли при разборе сгоревшего дома. Сообщается, что по факту его гибели прокуратура Тугулымского района начала проверку. Ведомство должно будет оценить соблюдение законодательства об охране и жизни здоровья несовершеннолетних.