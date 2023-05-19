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Стали известны подробности жуткой находки в лесу Верхней Пышмы
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня в первой половине дня по уральским СМИ и соцсетям разошлась жуткая новость о двух трупах, которые были обнаружены висящими на берёзе в лесу возле Верхней Пышмы. К вечеру появились подробности, из которых проясняются причины, приведшие к трагедии.
Как выяснилось, повешенные в лесу на берёзе были молодые супруги. Девушке было 24 года, она — выпускница колледжа по специальности «пекарь». Про молодого мужчину известно, что он был судим и отбывал наказание за нелегальное распространение наркотиков. По некоторым сведениям, при жизни оба употребляли запрещённые вещества.
Трупы в лесу нашли две жительницы Верхней Пышмы. А родственница одного из супругов нашла записку, которую сейчас называют предсмертной, хотя написана она была за неделю до обнаружения тел. В записке, которая написана почерком повешенной девушки, в частности, сказано: «Нас терроризировали, пытали, вымогали деньги». Там же приведён список вымогателей, который сейчас изучают следственные органы. Родственники и знакомые погибших подтверждают, что в последнее время те кого-то опасались и даже предупреждали, что с ними может произойти нечто плохое.
Меж тем, представители закона не торопятся называть случившееся убийством. Напротив, официально заявляется о непричастности третьих лиц к смерти супругов.
Как выяснилось, повешенные в лесу на берёзе были молодые супруги. Девушке было 24 года, она — выпускница колледжа по специальности «пекарь». Про молодого мужчину известно, что он был судим и отбывал наказание за нелегальное распространение наркотиков. По некоторым сведениям, при жизни оба употребляли запрещённые вещества.
Трупы в лесу нашли две жительницы Верхней Пышмы. А родственница одного из супругов нашла записку, которую сейчас называют предсмертной, хотя написана она была за неделю до обнаружения тел. В записке, которая написана почерком повешенной девушки, в частности, сказано: «Нас терроризировали, пытали, вымогали деньги». Там же приведён список вымогателей, который сейчас изучают следственные органы. Родственники и знакомые погибших подтверждают, что в последнее время те кого-то опасались и даже предупреждали, что с ними может произойти нечто плохое.
Меж тем, представители закона не торопятся называть случившееся убийством. Напротив, официально заявляется о непричастности третьих лиц к смерти супругов.
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