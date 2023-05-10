В Верхней Пышме в лесу обнаружили повешенную на дереве молодую пару





– рассказала порталу Е1 очевидица произошедшего. «Одна бабушка подошла, говорит, думала, что это манекены, и даже хотела потрогать. Но потом увидела у женщины синий язык»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме в лесу, недалеко от тропинки, куда местные жители приходят на пробежку или выгулять собак, обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. На месте трагедии уже работает полиция. Территорию оцепили.По ее словам, погибшим на вид меньше 25 лет. Они висели на погнутой березе.В Следственном комитете инцидент еще не прокомментировали.