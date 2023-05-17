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«Похищение» мужчины в Екатеринбурге организовала его жена

13.05 Четверг, 18 мая 2023
Происшествия
Скрин из видео: читатель E1.RU
«Похищение» мужчины, которого в минувший вторник, 16 мая, двое неизвестных силой затащили в машину и увезли, организовала жена «похищенного», попросившая своих знакомых вернуть супруга домой.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, «похитителями» оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. В разговоре с правоохранителями, они объяснили, что их знакомая пожаловалась им на своего 36-летнего мужа. Она пояснила, что ее супруг несколько дней злоупотребляет алкоголем и отсутствует дома, и попросила вернуть любимого домой.

Приятели нашли супруга знакомой возле ломбарда на улице Родонитовой в сильнейшем опьянении. Они попытались убедить мужчину поехать с ними, но он отказался. После этого «похитители» силой потащили мужчину в машину, что и попало на камеру очевидца.

«В настоящее время претензий по поводу его доставления домой гражданин не имеет»,

– заявили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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