«Похищение» мужчины в Екатеринбурге организовала его жена





– заявили в пресс-группе. «В настоящее время претензий по поводу его доставления домой гражданин не имеет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Похищение» мужчины, которого в минувший вторник, 16 мая, двое неизвестных силой затащили в машину и увезли, организовала жена «похищенного», попросившая своих знакомых вернуть супруга домой.Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, «похитителями» оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. В разговоре с правоохранителями, они объяснили, что их знакомая пожаловалась им на своего 36-летнего мужа. Она пояснила, что ее супруг несколько дней злоупотребляет алкоголем и отсутствует дома, и попросила вернуть любимого домой.Приятели нашли супруга знакомой возле ломбарда на улице Родонитовой в сильнейшем опьянении. Они попытались убедить мужчину поехать с ними, но он отказался. После этого «похитители» силой потащили мужчину в машину, что и попало на камеру очевидца.