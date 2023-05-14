В столице Урала неизвестные силой затащили мужчину в машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 16 мая, на Ботанике двое неизвестных силой затащили мужчину в машину и увезли. Это произошло возле ломбарда «Победа» на Родонитовой, 18. В полиции заявили, что они знают о случившемся и уже проводят проверку.Об этом сообщает портал Е1, опубликовавший видео с произошедшим. На кадрах видно, что мужчина, которого силой затолкали в машину, явно этого не хотел. Он упирался и держался руками за перила, но двое неизвестных в итоге добились своего.Очевидец, заснявший видео, рассказал, что заметил на заднем стекле автомобиля знак в виде восьмиконечной звезды внутри двойного круга и овальным символом в центре. С его слов, никто из прохожих не попытался помочь мужчине.Наблюдавший также предположил, что мужчине что-то сказали, когда он уже был возле машины, после чего он перестал сопротивляться.