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В столице Урала неизвестные силой затащили мужчину в машину
Происшествия
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины из видео: читатель E1.RU)
Вчера, 16 мая, на Ботанике двое неизвестных силой затащили мужчину в машину и увезли. Это произошло возле ломбарда «Победа» на Родонитовой, 18. В полиции заявили, что они знают о случившемся и уже проводят проверку.
Об этом сообщает портал Е1, опубликовавший видео с произошедшим. На кадрах видно, что мужчина, которого силой затолкали в машину, явно этого не хотел. Он упирался и держался руками за перила, но двое неизвестных в итоге добились своего.
Очевидец, заснявший видео, рассказал, что заметил на заднем стекле автомобиля знак в виде восьмиконечной звезды внутри двойного круга и овальным символом в центре. С его слов, никто из прохожих не попытался помочь мужчине.
Наблюдавший также предположил, что мужчине что-то сказали, когда он уже был возле машины, после чего он перестал сопротивляться.
Об этом сообщает портал Е1, опубликовавший видео с произошедшим. На кадрах видно, что мужчина, которого силой затолкали в машину, явно этого не хотел. Он упирался и держался руками за перила, но двое неизвестных в итоге добились своего.
Очевидец, заснявший видео, рассказал, что заметил на заднем стекле автомобиля знак в виде восьмиконечной звезды внутри двойного круга и овальным символом в центре. С его слов, никто из прохожих не попытался помочь мужчине.
Наблюдавший также предположил, что мужчине что-то сказали, когда он уже был возле машины, после чего он перестал сопротивляться.
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