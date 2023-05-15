В Свердловской области продолжают гореть 3,6 тысячи гектаров леса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным на 18 мая 09.00, действовало 28 пожаров на общей площади 3,6 тысячи гектаров. Из них 16 удалось локализовать на площади 3,1 тысячи гектаров. Борьбу с огнем продолжают вести более 900 человек и 170 единиц техники.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за 17 мая специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств ликвидировали 18 пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.В том числе были потушены:– в Режевском округе – два пожара на общей площади 319 гектаров;– Махнёвском муниципальном образовании – один пожар на площади 380 гектаров;– Полевском городском округе – два пожара на площади 272 гектара.Остановить распространение огня удалось:– в Каменском городском округе – один пожар на площади 1,4 тысячи гектаров;– Артемовском городском округе – два пожара на общей площади 564 гектара;– Махневском муниципальном образовании – пожар на площади 50 гектаров;– Тугулымском городском округе – два пожара на общей площади 78 гектаров.