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В Свердловской области продолжают гореть 3,6 тысячи гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 18 мая 09.00, действовало 28 пожаров на общей площади 3,6 тысячи гектаров. Из них 16 удалось локализовать на площади 3,1 тысячи гектаров. Борьбу с огнем продолжают вести более 900 человек и 170 единиц техники.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за 17 мая специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств ликвидировали 18 пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.
В том числе были потушены:
– в Режевском округе – два пожара на общей площади 319 гектаров;
– Махнёвском муниципальном образовании – один пожар на площади 380 гектаров;
– Полевском городском округе – два пожара на площади 272 гектара.
Остановить распространение огня удалось:
– в Каменском городском округе – один пожар на площади 1,4 тысячи гектаров;
– Артемовском городском округе – два пожара на общей площади 564 гектара;
– Махневском муниципальном образовании – пожар на площади 50 гектаров;
– Тугулымском городском округе – два пожара на общей площади 78 гектаров.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за 17 мая специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств ликвидировали 18 пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.
В том числе были потушены:
– в Режевском округе – два пожара на общей площади 319 гектаров;
– Махнёвском муниципальном образовании – один пожар на площади 380 гектаров;
– Полевском городском округе – два пожара на площади 272 гектара.
Остановить распространение огня удалось:
– в Каменском городском округе – один пожар на площади 1,4 тысячи гектаров;
– Артемовском городском округе – два пожара на общей площади 564 гектара;
– Махневском муниципальном образовании – пожар на площади 50 гектаров;
– Тугулымском городском округе – два пожара на общей площади 78 гектаров.
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