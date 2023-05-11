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Причиной большинства природных пожаров в Екатеринбурге стали поджоги
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин заявил, что причиной большинства лесных пожаров в уральской столице являются поджоги.
На заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения Пенягин рассказал, что из 18 зарегистрированных в Екатеринбурге случаев лесных пожаров 12 обусловлены поджогами граждан.
Павел Пенягин не утверждает, что целью поджигателей было нанесение ущерба городской экономике и хозяйству или посягательство на жизни горожан, но отмечает, что все 12 пожаров имели несколько очагов возгорания.
В этом году площадь лесных пожаров в Екатеринбурге увеличилась втрое – с 45 гектаров в 2022 году до 122 гектаров в 2023 году. Также кратно увеличилась площадь загораний сухой травы – с 477 квадратных метров полей до 1 863 000 квадратных метров.
По словам Пенягина, причиной увеличения площади пожаров стала ранняя весна. Возможным решением проблемы он назвал предварительную подготовку противопожарных минерализованных полос. Пенягин предложил создавать минерализованные полосы уже осенью, так как за зиму с ними ничего не случится.
Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг сообщения в социальных сетях о поджигателях лесов.
На заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения Пенягин рассказал, что из 18 зарегистрированных в Екатеринбурге случаев лесных пожаров 12 обусловлены поджогами граждан.
«Таким образом, две трети лесных пожаров в уральской столице вызваны умышленными действиями граждан»,
– отметил Пенягин.
Павел Пенягин не утверждает, что целью поджигателей было нанесение ущерба городской экономике и хозяйству или посягательство на жизни горожан, но отмечает, что все 12 пожаров имели несколько очагов возгорания.
В этом году площадь лесных пожаров в Екатеринбурге увеличилась втрое – с 45 гектаров в 2022 году до 122 гектаров в 2023 году. Также кратно увеличилась площадь загораний сухой травы – с 477 квадратных метров полей до 1 863 000 квадратных метров.
По словам Пенягина, причиной увеличения площади пожаров стала ранняя весна. Возможным решением проблемы он назвал предварительную подготовку противопожарных минерализованных полос. Пенягин предложил создавать минерализованные полосы уже осенью, так как за зиму с ними ничего не случится.
Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг сообщения в социальных сетях о поджигателях лесов.
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