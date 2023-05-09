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В Свердловской области продлили запрет на весеннюю охоту до 22 мая
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за сохраняющейся сложной пожарной обстановки продлили запрет на весеннюю охоту до 22 мая. Мера призвана ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение новых лесных пожаров.
Напомним, что сезон охоты в регионе приостановили еще 27 апреля. Затем его несколько раз продлевали. По последним данным, в регионе продолжают действовать 19 пожаров на площади 4 615 гектаров.
При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщать о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.
«Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, другие виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения»,
– говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.
Напомним, что сезон охоты в регионе приостановили еще 27 апреля. Затем его несколько раз продлевали. По последним данным, в регионе продолжают действовать 19 пожаров на площади 4 615 гектаров.
При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщать о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.
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