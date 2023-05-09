В Свердловской области продлили запрет на весеннюю охоту до 22 мая

– говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.

«Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, другие виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения»,