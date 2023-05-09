Площадь пожаров в свердловских лесах сократили до 4,6 тысячи гектаров





– передает телеграм канал «Не для протокола». «Ликвидировано крупное возгорание в Байкаловском районе площадью 1654 гектара и возгорание в Талице площадью 1400 гектаров. В этих территориях пожаров больше нет. Также полностью потушены все пожары в Асбесте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области огнеборцы потушили еще 13 пожаров на общей площади 12 620 гектаров. В том числе было ликвидировано крупное возгорание в Байкаловском районе и Талице. Также были потушены все пожары в Асбесте.По данным на 16 мая 08.00, в регионе продолжают действовать 19 пожаров на площади 4 615 гектаров.Локализованы 12 пожаров на площади 3 965 гектаров. Самые крупные из них:– в Пышминском районе – на площади 2 317 гектаров;– Каменском районе – на площади 712 гектаров;– Махневском районе – на площади 380 гектаров.Не локализованы 7 пожаров на площади 651 гектаров:– в Артемовском – три пожара на площади 449 гектаров;– Реже – три пожара на площади 102 гектара;– Сосьве – пожар на площади 150 гектаров.