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Площадь пожаров в свердловских лесах сократили до 4,6 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области огнеборцы потушили еще 13 пожаров на общей площади 12 620 гектаров. В том числе было ликвидировано крупное возгорание в Байкаловском районе и Талице. Также были потушены все пожары в Асбесте.
По данным на 16 мая 08.00, в регионе продолжают действовать 19 пожаров на площади 4 615 гектаров.
Локализованы 12 пожаров на площади 3 965 гектаров. Самые крупные из них:
– в Пышминском районе – на площади 2 317 гектаров;
– Каменском районе – на площади 712 гектаров;
– Махневском районе – на площади 380 гектаров.
Не локализованы 7 пожаров на площади 651 гектаров:
– в Артемовском – три пожара на площади 449 гектаров;
– Реже – три пожара на площади 102 гектара;
– Сосьве – пожар на площади 150 гектаров.
«Ликвидировано крупное возгорание в Байкаловском районе площадью 1654 гектара и возгорание в Талице площадью 1400 гектаров. В этих территориях пожаров больше нет. Также полностью потушены все пожары в Асбесте»,
– передает телеграм канал «Не для протокола».
По данным на 16 мая 08.00, в регионе продолжают действовать 19 пожаров на площади 4 615 гектаров.
Локализованы 12 пожаров на площади 3 965 гектаров. Самые крупные из них:
– в Пышминском районе – на площади 2 317 гектаров;
– Каменском районе – на площади 712 гектаров;
– Махневском районе – на площади 380 гектаров.
Не локализованы 7 пожаров на площади 651 гектаров:
– в Артемовском – три пожара на площади 449 гектаров;
– Реже – три пожара на площади 102 гектара;
– Сосьве – пожар на площади 150 гектаров.
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