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Прокуратура назвала причину мартовского схода вагонов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Свердловская транспортная прокуратура
Свердловская транспортная прокуратура сообщила о завершении проверки исполнения законодательства, которая была начата после схода 13 вагонов грузового поезда между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 21 марта текущего года. Тринадцать вагонов грузового состава сошли с рельс и только чудом не перевернулись. К счастью, обошлось и без пострадавших. Но это всё равно было слишком серьёзным происшествием, чтобы оставлять его без внимания. Инициированная транспортной прокуратурой проверка выявила нарушения в контроле за состоянием железнодорожных путей. Ненадлежащее их содержание и стало причиной произошедшего.
В связи с выявленными фактами нарушений транспортный прокурор внёс представление об устранении начальнику Свердловской дирекции железных дорог. Кроме того, по постановлению прокурора к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ были привлечены 6 должностных лиц.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 21 марта текущего года. Тринадцать вагонов грузового состава сошли с рельс и только чудом не перевернулись. К счастью, обошлось и без пострадавших. Но это всё равно было слишком серьёзным происшествием, чтобы оставлять его без внимания. Инициированная транспортной прокуратурой проверка выявила нарушения в контроле за состоянием железнодорожных путей. Ненадлежащее их содержание и стало причиной произошедшего.
В связи с выявленными фактами нарушений транспортный прокурор внёс представление об устранении начальнику Свердловской дирекции железных дорог. Кроме того, по постановлению прокурора к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ были привлечены 6 должностных лиц.
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