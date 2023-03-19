Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге сошли с рельсов 13 грузовых вагонов
Происшествия
Фото: Свердловская транспортная прокуратура
Инцидент произошёл сегодня около 18:20 на перегоне между железнодорожным вокзалом и остановочной площадкой ВИЗ, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
13 вагонов грузового поезда № 3358, загруженные известняком, сошли с рельсов без опрокидывания, движение поездов из-за этого не останавливалось.
Транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет причины ЧП.
13 вагонов грузового поезда № 3358, загруженные известняком, сошли с рельсов без опрокидывания, движение поездов из-за этого не останавливалось.
Транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет причины ЧП.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку после травмирования подростка в екатеринбургском торговом центре
12 марта 2023
12 марта 2023
В Серове на подростка упала наледь с крыши дома
16 марта 2023
16 марта 2023