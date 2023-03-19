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В Екатеринбурге сошли с рельсов 13 грузовых вагонов

21.40 Вторник, 21 марта 2023
Происшествия
Фото: Свердловская транспортная прокуратура
Инцидент произошёл сегодня около 18:20 на перегоне между железнодорожным вокзалом и остановочной площадкой ВИЗ, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

13 вагонов грузового поезда № 3358, загруженные известняком, сошли с рельсов без опрокидывания, движение поездов из-за этого не останавливалось.

Транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет причины ЧП.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:55 Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
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