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Найдены разгромившие нижнетагильское кладбище вандалы
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле найдены вандалы, в начале мая устроившие погром на одном из кладбищ города. Ими оказались двое несовершеннолетних парней.
Сообщение о кладбищенском погроме распространилось 10 мая, когда жительница города решила навестить могилки родных, и обнаружила, что надгробная плита сломана. Всего оказались повреждены не менее 13 могил на Рогожинском кладбище (ранее сообщалось о 18 таких захоронениях). Вандалы, в основном, разбивали плиты с именами и фотографиями похороненных.
В полицию Нижнего Тагила с соответствующими заявлениями обратилось семеро граждан. По их обращениям было проведено расследование. Сотрудникам полиции удалось установить, что вандализмом на кладбище занимались двое несовершеннолетних парней. Обоим сейчас по 14 лет, поэтому к уголовной ответственности за содеянное привлечь их не смогут. Но смогут спросить с их родителей. Как сообщает информационное агентство Нижнего Тагила «Все новости», пока что подсчитывается ущерб, нанесённый малолетками, после чего возместить его потребуют у родителей вандалов.
Сообщение о кладбищенском погроме распространилось 10 мая, когда жительница города решила навестить могилки родных, и обнаружила, что надгробная плита сломана. Всего оказались повреждены не менее 13 могил на Рогожинском кладбище (ранее сообщалось о 18 таких захоронениях). Вандалы, в основном, разбивали плиты с именами и фотографиями похороненных.
В полицию Нижнего Тагила с соответствующими заявлениями обратилось семеро граждан. По их обращениям было проведено расследование. Сотрудникам полиции удалось установить, что вандализмом на кладбище занимались двое несовершеннолетних парней. Обоим сейчас по 14 лет, поэтому к уголовной ответственности за содеянное привлечь их не смогут. Но смогут спросить с их родителей. Как сообщает информационное агентство Нижнего Тагила «Все новости», пока что подсчитывается ущерб, нанесённый малолетками, после чего возместить его потребуют у родителей вандалов.
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