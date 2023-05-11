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Неизвестные разрушили 18 надгробий на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле на Рогожинском кладбище неизвестные разрушили 18 надгробий. Последствия разгрома застали местные жители, пришедшие помянуть своих родных. Полиция начала проверку.
Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказала очевидица произошедшего, посещавшая кладбище 10 мая. В числе разбитых надгробий, оказались памятники ее родственников: дедушки, бабушки и мамы.
В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» паблику сообщили, что по факту случившегося уже проводится проверка. Там также рассказали, что за день до случившегося, 9 мая, к ним поступило два обращения от граждан, которые обнаружили на месте захоронения своих родственников вырытые ямы.
Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказала очевидица произошедшего, посещавшая кладбище 10 мая. В числе разбитых надгробий, оказались памятники ее родственников: дедушки, бабушки и мамы.
«От увиденного я испытала самый настоящий шок! На территории нашего захоронения родственников находился смотритель кладбища, который сообщил нам, что пострадало ещё 15 могил»,
– приводят слова девушки в сообществе.
В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» паблику сообщили, что по факту случившегося уже проводится проверка. Там также рассказали, что за день до случившегося, 9 мая, к ним поступило два обращения от граждан, которые обнаружили на месте захоронения своих родственников вырытые ямы.
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