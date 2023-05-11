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Неизвестные разрушили 18 надгробий на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила

12.30 Воскресенье, 14 мая 2023
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле на Рогожинском кладбище неизвестные разрушили 18 надгробий. Последствия разгрома застали местные жители, пришедшие помянуть своих родных. Полиция начала проверку.

Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказала очевидица произошедшего, посещавшая кладбище 10 мая. В числе разбитых надгробий, оказались памятники ее родственников: дедушки, бабушки и мамы.

«От увиденного я испытала самый настоящий шок! На территории нашего захоронения родственников находился смотритель кладбища, который сообщил нам, что пострадало ещё 15 могил»,

– приводят слова девушки в сообществе.


В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» паблику сообщили, что по факту случившегося уже проводится проверка. Там также рассказали, что за день до случившегося, 9 мая, к ним поступило два обращения от граждан, которые обнаружили на месте захоронения своих родственников вырытые ямы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:15 ФК «Урал» прерывал безвыигрышную серию, вырвав победу в уральском дерби
17:56 При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек
17:16 В Свердловской области ищут двух пожилых женщин 79 и 85 лет
16:01 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
15:06 В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском
14:44 Готовящих шашлыки екатеринбуржцев обнаружили в Юго-Западном лесопарке
13:43 На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал
12:38 В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар
12:17 С 15 мая в уральской столице стартует первый этап опрессовок
11:22 В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма
10:39 В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера
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20:30 Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»
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