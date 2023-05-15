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В Екатеринбурге открыли проезд по проспекту Ленина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сняли оцепление на проспекте Ленина, движение транспорта снова открыто.
Напомним, что сегодня утром, в час пик, проспект Ленина в районе перекрестка с улицей Московской перекрыли. Причиной стал рюкзак, оставленный на остановке «Площадь Коммунаров».
Сейчас движение на проспекте уже открыто. В полиции сообщили, что опасности рюкзак не представлял.
Напомним, что сегодня утром, в час пик, проспект Ленина в районе перекрестка с улицей Московской перекрыли. Причиной стал рюкзак, оставленный на остановке «Площадь Коммунаров».
Сейчас движение на проспекте уже открыто. В полиции сообщили, что опасности рюкзак не представлял.
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