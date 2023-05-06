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Проспект Ленина внезапно перекрыли в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: очевидец / Е1.RU
В Екатеринбурге сегодня утром внезапно закрыли движение по проспекту Ленина – в районе перекрестка с улицей Московской.
Как сообщает E1.RU, возможной причиной перекрытия стала бесхозная сумка, оставленная на остановке Площадь Коммунаров.
Из-за перекрытия образовались большие пробки на улицах Репина, Татищева и Московской.
Как сообщает E1.RU, возможной причиной перекрытия стала бесхозная сумка, оставленная на остановке Площадь Коммунаров.
Из-за перекрытия образовались большие пробки на улицах Репина, Татищева и Московской.
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