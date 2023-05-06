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За сутки на очаги пожаров в свердловских лесах сбросили 460 тонн воды
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в лесах Свердловской области на очаги пожаров сбросили 460 тонн воды. В тушении задействованы 13 специальных воздушных судов, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», с огнем также продолжают бороться 193 парашютиста-десантника федеральной «Авиалесоохраны» и Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области. Всего, на текущий момент, продолжают работы по тушению более 1,3 тысячи человек.
Напомним, что по последним данным огнеборцы сократили площадь лесных пожаров, до 18,5 тысячи гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», с огнем также продолжают бороться 193 парашютиста-десантника федеральной «Авиалесоохраны» и Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области. Всего, на текущий момент, продолжают работы по тушению более 1,3 тысячи человек.
«Таким образом, в регионе остановлен огонь лесных пожаров на 84,2% от всей площади действующих на сегодня пожаров»,
– отметили специалисты лесопожарной службы.
Напомним, что по последним данным огнеборцы сократили площадь лесных пожаров, до 18,5 тысячи гектаров.
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Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
06 мая 2023
06 мая 2023