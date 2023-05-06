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За сутки на очаги пожаров в свердловских лесах сбросили 460 тонн воды

17.04 Воскресенье, 14 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в лесах Свердловской области на очаги пожаров сбросили 460 тонн воды. В тушении задействованы 13 специальных воздушных судов, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», с огнем также продолжают бороться 193 парашютиста-десантника федеральной «Авиалесоохраны» и Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области. Всего, на текущий момент, продолжают работы по тушению более 1,3 тысячи человек.

«Таким образом, в регионе остановлен огонь лесных пожаров на 84,2% от всей площади действующих на сегодня пожаров»,

– отметили специалисты лесопожарной службы.


Напомним, что по последним данным огнеборцы сократили площадь лесных пожаров, до 18,5 тысячи гектаров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:15 ФК «Урал» прерывал безвыигрышную серию, вырвав победу в уральском дерби
17:56 При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек
17:16 В Свердловской области ищут двух пожилых женщин 79 и 85 лет
16:01 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
15:06 В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском
14:44 Готовящих шашлыки екатеринбуржцев обнаружили в Юго-Западном лесопарке
13:43 На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал
12:38 В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар
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11:22 В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма
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