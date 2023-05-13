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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 18,5 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области огнеборцам удалось сократить площадь лесных пожаров в два раза. По последним данным, она составляла 18,5 тысячи гектаров. Остаются непотушенными 29 пожаров, 12 из которых локализованы.
По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров.
Из самых крупных были потушены пожары:
– в Тугулымском округе на площади 21,6 тысячи гектаров;
– Режевском округе на площади 10,4 тысячи гектаров;
– Артемовском округе на площади 4,7 тысячи гектаров;
– Байкаловском районе на площади порядка 4,4 тысячи гектаров;
— Сухом Логу на площади 4 тысячи гектаров.
По данным близкого к власти телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы 17 пожаров на площади 2 924 гектаров. Крупнейший – в Пышминском районе площадью 1 907 гектаров.
Как утверждают в департаменте информационной политике, причиной большинства пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.
В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщать о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00, по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации. Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров.
Из самых крупных были потушены пожары:
– в Тугулымском округе на площади 21,6 тысячи гектаров;
– Режевском округе на площади 10,4 тысячи гектаров;
– Артемовском округе на площади 4,7 тысячи гектаров;
– Байкаловском районе на площади порядка 4,4 тысячи гектаров;
— Сухом Логу на площади 4 тысячи гектаров.
По данным близкого к власти телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы 17 пожаров на площади 2 924 гектаров. Крупнейший – в Пышминском районе площадью 1 907 гектаров.
Как утверждают в департаменте информационной политике, причиной большинства пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.
В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщать о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00, по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации. Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
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