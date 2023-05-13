Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 18,5 тысячи гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области огнеборцам удалось сократить площадь лесных пожаров в два раза. По последним данным, она составляла 18,5 тысячи гектаров. Остаются непотушенными 29 пожаров, 12 из которых локализованы.По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров.Из самых крупных были потушены пожары:По данным близкого к власти телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы 17 пожаров на площади 2 924 гектаров. Крупнейший – в Пышминском районе площадью 1 907 гектаров.Как утверждают в департаменте информационной политике, причиной большинства пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщать о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00, по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации. Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».