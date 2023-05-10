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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 38,8 тысяч гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает сокращаться площадь лесных пожаров. За минувшие сутки специалистам удалось ликвидировать огонь на площади 11,8 тысячи гектаров.
В свердловском министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что в регионе остались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 локализованы и не распространяются.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», самые крупные локализованные пожары:
– В Тугулыме – крупнейший пожар на площади 15 173 гектара;
– Ирбите – пожар на площади 4 017 гектаров;
– Талице – пожар на площади 1 850 гектаров;
– Асбесте – пожар на площади 1 500 гектаров.
Из нелокализованных крупнейшими остаются:
– В Сухом Логу – пожар на 4 000 гектаров;
– Пышминском районе – пожар на 5 985 гектаров;
– Невьянске – пожар на 3 040 гектаров.
В свердловском министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что в регионе остались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 локализованы и не распространяются.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», самые крупные локализованные пожары:
– В Тугулыме – крупнейший пожар на площади 15 173 гектара;
– Ирбите – пожар на площади 4 017 гектаров;
– Талице – пожар на площади 1 850 гектаров;
– Асбесте – пожар на площади 1 500 гектаров.
Из нелокализованных крупнейшими остаются:
– В Сухом Логу – пожар на 4 000 гектаров;
– Пышминском районе – пожар на 5 985 гектаров;
– Невьянске – пожар на 3 040 гектаров.
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