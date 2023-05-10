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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 50,7 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области сократились количество лесных пожаров и их площадь. Ликвидировано 33 возгорания на площади 27 983 гектаров.
В департаменте информполитики региона сообщили, что сейчас действует 34 природных пожара на площади 50 735 гектаров. Из них локализовано 18 пожаров площадью 27 214 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», самые крупные локализованные пожары:
- в Реже – два пожара на площади 7 590 гектаров,
- Тугулыме – два пожара на 5 643 гектара,
- Талице – два пожара на 4 130 гектаров,
- Ирбитском районе – пожар на 4 017 гектаров,
- Ревде – пожар на 2 500 гектаров,
- Асбесте – пожар на 1 500 гектаров,
- Белоярском – пожар на 1 376 гектаров.
Не локализованы 16 пожаров площадью 23 521 гектар, в том числе:
- в Тугулыме – один пожар на площади 8 062 гектара,
- Пышминском районе – два пожара на 5 985 гектаров,
- Сухом Логу – один пожар на 4 000 гектаров,
- Невьянске – один пожар на 3 040 гектаров,
- Артемовском – один пожар на 1 105 гектаров.
В МЧС по Свердловской области отмечают, что угрозы распространения природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.
Кроме того, в Свердловской области тлеет торф. Самые главные очаги находятся в Белоярском районе и в Первоуральске.
Рядом с поселком Гагарский Белоярского района с 20 апреля обнаружено 16 очагов торфяного пожара на площади 48 гектаров. На участке идет скрытое горение торфа. За сутки потушили девять очагов на площади 14 гектаров.
В поселке Канал под Первоуральском с 20 апреля обнаружено 30 очагов тления торфа на площади 15 гектаров. Торф тлеет в двух километрах от железнодорожной ветки станций «Решеты-Чусоводстрой». Угрозы населенным пунктам и коллективным садам нет.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, чем опасны торфяные пожары.
В департаменте информполитики региона сообщили, что сейчас действует 34 природных пожара на площади 50 735 гектаров. Из них локализовано 18 пожаров площадью 27 214 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», самые крупные локализованные пожары:
- в Реже – два пожара на площади 7 590 гектаров,
- Тугулыме – два пожара на 5 643 гектара,
- Талице – два пожара на 4 130 гектаров,
- Ирбитском районе – пожар на 4 017 гектаров,
- Ревде – пожар на 2 500 гектаров,
- Асбесте – пожар на 1 500 гектаров,
- Белоярском – пожар на 1 376 гектаров.
Не локализованы 16 пожаров площадью 23 521 гектар, в том числе:
- в Тугулыме – один пожар на площади 8 062 гектара,
- Пышминском районе – два пожара на 5 985 гектаров,
- Сухом Логу – один пожар на 4 000 гектаров,
- Невьянске – один пожар на 3 040 гектаров,
- Артемовском – один пожар на 1 105 гектаров.
В МЧС по Свердловской области отмечают, что угрозы распространения природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.
Кроме того, в Свердловской области тлеет торф. Самые главные очаги находятся в Белоярском районе и в Первоуральске.
Рядом с поселком Гагарский Белоярского района с 20 апреля обнаружено 16 очагов торфяного пожара на площади 48 гектаров. На участке идет скрытое горение торфа. За сутки потушили девять очагов на площади 14 гектаров.
В поселке Канал под Первоуральском с 20 апреля обнаружено 30 очагов тления торфа на площади 15 гектаров. Торф тлеет в двух километрах от железнодорожной ветки станций «Решеты-Чусоводстрой». Угрозы населенным пунктам и коллективным садам нет.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, чем опасны торфяные пожары.
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