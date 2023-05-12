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В Екатеринбурге движение поездов оказалось остановлено из-за батарейки
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге остановили движение поездов из-за подозрительного предмета на рельсах в районе улицы Пехотинцев. Причиной переполоха стала батарейка от системы нагревания табака, сообщает It’s My City.
В пресс-службе транспортной полиции УрФО рассказали, что никаких предметов, которые бы представляли опасность гражданам или железнодорожным путям, не обнаружено.
На улице Пехотинцев возле железнодорожных путей движение перекрыли и для автомобилистов. Сейчас оцепление уже сняли, движение снова открыто.
В пресс-службе транспортной полиции УрФО рассказали, что никаких предметов, которые бы представляли опасность гражданам или железнодорожным путям, не обнаружено.
«Причиной инцидента оказалась батарейка от одной из систем нагревания табака»,
– сообщили в транспортной полиции УрФО.
На улице Пехотинцев возле железнодорожных путей движение перекрыли и для автомобилистов. Сейчас оцепление уже сняли, движение снова открыто.
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