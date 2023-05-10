Движение поездов остановили в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на рельсах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге остановили движение поездов. По неофициальным данным, это связано с обнаружением подозрительного предмета на рельсах.По данным «Яндекс.Карт», на улице Пехотинцев возле железнодорожных путей закрыто движение и для автомобилей.Как сообщает 66.RU со ссылкой на собственный источник, на железнодорожных путях обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Идет проверка.