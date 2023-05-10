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Движение поездов остановили в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на рельсах
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге остановили движение поездов. По неофициальным данным, это связано с обнаружением подозрительного предмета на рельсах.
По данным «Яндекс.Карт», на улице Пехотинцев возле железнодорожных путей закрыто движение и для автомобилей.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на собственный источник, на железнодорожных путях обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Идет проверка.
По данным «Яндекс.Карт», на улице Пехотинцев возле железнодорожных путей закрыто движение и для автомобилей.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на собственный источник, на железнодорожных путях обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Идет проверка.
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