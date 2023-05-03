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В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель Газели
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге Газель съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередач. Водитель грузовика погиб.
ДТП произошло вчера около 19.45 на улице Высоцкого. По предварительным данным, водитель Газели ехал со стороны Сыромолотова в направлении Малышева, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.
В результате аварии 61-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что стаж вождения водителя Газели составлял 36 лет.
ДТП произошло вчера около 19.45 на улице Высоцкого. По предварительным данным, водитель Газели ехал со стороны Сыромолотова в направлении Малышева, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.
В результате аварии 61-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что стаж вождения водителя Газели составлял 36 лет.
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