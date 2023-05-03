В Екатеринбурге водитель «ГАЗ» сбил двух пешеходов и уехал с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В коллективном саду «Озерки №1» в Екатеринбурге водитель автомобиля «ГАЗ» сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы разыскивают водителя и очевидцев ДТП.По предварительным данным, неустановленный водитель «ГАЗ» с кабиной белого цвета, перевозящий доски, объезжал грузовик «МАЗ» и сбил двух пешеходов.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что в этот момент водитель «МАЗ» вместе с прохожим мужчиной устраняли возгорание заднего правого колеса, которое при тушении взорвалось. При взрыве мужчины сделали шаг назад на проезжую часть, где их сбила машина.В результате ДТП пострадал 28-летний мужчина – водитель «МАЗ». Его доставили в больницу с ушибами руки и ноги. Также пострадал 60-летний мужчина, который помогал устранить возгорание. От госпитализации он отказался.Сам водитель «ГАЗ» уехал с места ДТП. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП, просят позвонить по телефонам 02, +7 (999) 563-43-34 или обратиться лично по адресу: Екатеринбург улица Степана Разина, 20.