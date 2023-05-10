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Для тушения крупного лесного пожара под Асбестом требуются добровольцы
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для тушения крупного природного пожара под Асбестом требуются 50 добровольцев, желательно – на проходимой технике. Администрация города обещает им помочь с заправкой машин.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», сбор волонтеров – на улице Гагарина, 1 в Березовском. Оттуда добровольцев направляют на точку в поселок Островной. Для связи: телефон операторов «112» или +7 (952) 744-29-90 – специалист по пожарной безопасности администрации Березовского Светлана Викторовна Волкова.
Также волонтеров собирают на границе поселков Красноармейский (Асбест) и Островное (Березовский). Для связи: +7 (902) 870-00-97 Иван Епимахов (Асбест).
Напомним, что в Асбесте наиболее сложная ситуация, там действуют два лесных пожара на площади 16 660 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», сбор волонтеров – на улице Гагарина, 1 в Березовском. Оттуда добровольцев направляют на точку в поселок Островной. Для связи: телефон операторов «112» или +7 (952) 744-29-90 – специалист по пожарной безопасности администрации Березовского Светлана Викторовна Волкова.
Также волонтеров собирают на границе поселков Красноармейский (Асбест) и Островное (Березовский). Для связи: +7 (902) 870-00-97 Иван Епимахов (Асбест).
Напомним, что в Асбесте наиболее сложная ситуация, там действуют два лесных пожара на площади 16 660 гектаров.
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