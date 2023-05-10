В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась до 75 703 гектаров. Сейчас в регионе действуют 59 пожаров.Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», за сутки в области полностью потушили 16 природных пожаров на площади 34 826 гектаров. При этом возникли 18 новых пожаров площадью 10 496 гектаров.По данным на 08.00 11 мая, в Свердловской области действуют 59 лесных пожаров на площади 75 703 гектаров. Из них локализованы 29 возгораний (37 810 гектаров), не локализованы – 30 пожаров (37 893 гектара).Самая сложная ситуация наблюдается:- в Асбесте – два пожара на площади 16 660 гектаров,- в Тугулыме – пять пожаров на площади 13 751 гектара,- в Реже – четыре пожара на площади 7 960 гектаров.