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На тушение пожаров в Свердловской области собирают денежные средства

18.31 Вторник, 9 мая 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня, в День Победы, многие жители населённых пунктов Свердловской области проснулись от запаха гари. Природные пожары продолжают полыхать, дым разносит по городам и сёлам. И люди собственными лёгкими ощутили серьёзность проблемы.

На помощь профессиональным огнеборцам выезжают добровольцы. О том, где и когда проходят их сборы, «Вечерние Ведомости» уже писали. Но объявлен не только сбор людей, готовых поучаствовать в пожаротушении. Идёт и сбор денежных средств, которые направляются на покупку бензина для мотопомп и автомобилей. Закупаются также средства защиты. Есть и надежда приобрести качественную бензопилу.

Для перечисления денег добровольцам можно перейти по ссылке. Перевод можно сделать и по следующим реквизитам:
СРОО МЖ
ИНН: 6686139558
КПП: 668601001
ОГРН/ОГРНИП: 1226600012539
Расчётный счёт: 40703810916540000278
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 046577674
Корреспондентский счёт: 30101810500000000674.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:32 На Широкой Речке в Екатеринбурге образовалась пробка из-за упавшего на бок КамАЗа
14:37 Екатеринбуржцы возложили цветы к Широкореченскому мемориалу
13:11 Парад Победы прошел на главной площади Екатеринбурга
12:03 В Екатеринбурге водитель Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате
11:06 За сутки в Свердловской области зафиксировано 78 лесных пожаров
10:26 В ДТП в Кушве погиб мотоциклист
09:08 Дым от лесных пожаров накрыл Екатеринбург
20:27 За многоразовое пьяное вождение тавдинца отправили в колонию
19:45 Известный кинорежиссёр готовит театральный дебют на подмостках в Екатеринбурге
19:01 Спасённого в пожаре лосёнка привезли в Дегтярск
18:19 В результате ДТП в Берёзовском иномарка «прилегла отдохнуть» на крышу
18:08 В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров
17:44 Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»
16:25 В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды
15:51 В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
14:54 В Верхней Пышме в ходе пожаров сгорели 78 садовых домов
13:36 Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
13:10 Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
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