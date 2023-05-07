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На тушение пожаров в Свердловской области собирают денежные средства
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня, в День Победы, многие жители населённых пунктов Свердловской области проснулись от запаха гари. Природные пожары продолжают полыхать, дым разносит по городам и сёлам. И люди собственными лёгкими ощутили серьёзность проблемы.
На помощь профессиональным огнеборцам выезжают добровольцы. О том, где и когда проходят их сборы, «Вечерние Ведомости» уже писали. Но объявлен не только сбор людей, готовых поучаствовать в пожаротушении. Идёт и сбор денежных средств, которые направляются на покупку бензина для мотопомп и автомобилей. Закупаются также средства защиты. Есть и надежда приобрести качественную бензопилу.
Для перечисления денег добровольцам можно перейти по ссылке. Перевод можно сделать и по следующим реквизитам:
СРОО МЖ
ИНН: 6686139558
КПП: 668601001
ОГРН/ОГРНИП: 1226600012539
Расчётный счёт: 40703810916540000278
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 046577674
Корреспондентский счёт: 30101810500000000674.
На помощь профессиональным огнеборцам выезжают добровольцы. О том, где и когда проходят их сборы, «Вечерние Ведомости» уже писали. Но объявлен не только сбор людей, готовых поучаствовать в пожаротушении. Идёт и сбор денежных средств, которые направляются на покупку бензина для мотопомп и автомобилей. Закупаются также средства защиты. Есть и надежда приобрести качественную бензопилу.
Для перечисления денег добровольцам можно перейти по ссылке. Перевод можно сделать и по следующим реквизитам:
СРОО МЖ
ИНН: 6686139558
КПП: 668601001
ОГРН/ОГРНИП: 1226600012539
Расчётный счёт: 40703810916540000278
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 046577674
Корреспондентский счёт: 30101810500000000674.
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