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Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
Происшествия
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Более 1,7 добровольцев Свердловской области помогают огнеборцам тушить пожары. В их числе как местные жители, так и добровольцы-спасатели, волонтеры-студенты.
Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Уральцы как самостоятельно проявляют инициативу в защите своих домов, так и приходят на зов глав муниципалитетов.
В текущий момент набор волонтеров продолжается по следующим адресам:
Екатеринбург:
На базе центра «Мы рядом».
Связь: по телефону +7-(800)-101-51-62. Обращения также принимают в Telegram, WhatsApp и во «ВКонтакте».
Березовский:
Сбор на ул.Гагарина 1, ЕДДС.
Связь: Игорь Русинов, +7-922-214-12-19
Ревда:
Сбор на поляне ниже сада «Ромашка» на Козырихе и Динамитке.
Связь: +7-922-104-61-50, специалист управления гражданской защиты администрации Ревды Татьяна Шадрина.
Верхняя Пышма:
Обращаться для распределения в Исетскую администрацию (ул. Дружбы 1а).
Связь: +7-904-164-30-53 Ольга Евгеньевна Ермилова, глава Исетской администрации.
Дегтярск:
Сбор волонтеров – ул.Чернышевского, 90.
Связь: +7-(3439)-73-75-50.
Асбест:
Точка сбора: ул. Павлова.
Сады Черемшанка. База «Бодрость».
Нижний Тагил:
Требуются добровольцы в Анатольскую и Леневку. Нужна помощь волонтеров из Нижнего Тагила и соседних населенных пунктов.
Связь: 8-908-634-30-78 (Дмитрий). Дополнительные контакты: 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).
Отмечается, что волонтеры должны иметь плотную х/б одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Желательны каски (строительные) и защита для глаз. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы.
Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Уральцы как самостоятельно проявляют инициативу в защите своих домов, так и приходят на зов глав муниципалитетов.
В текущий момент набор волонтеров продолжается по следующим адресам:
Екатеринбург:
На базе центра «Мы рядом».
Связь: по телефону +7-(800)-101-51-62. Обращения также принимают в Telegram, WhatsApp и во «ВКонтакте».
Березовский:
Сбор на ул.Гагарина 1, ЕДДС.
Связь: Игорь Русинов, +7-922-214-12-19
Ревда:
Сбор на поляне ниже сада «Ромашка» на Козырихе и Динамитке.
Связь: +7-922-104-61-50, специалист управления гражданской защиты администрации Ревды Татьяна Шадрина.
Верхняя Пышма:
Обращаться для распределения в Исетскую администрацию (ул. Дружбы 1а).
Связь: +7-904-164-30-53 Ольга Евгеньевна Ермилова, глава Исетской администрации.
Дегтярск:
Сбор волонтеров – ул.Чернышевского, 90.
Связь: +7-(3439)-73-75-50.
Асбест:
Точка сбора: ул. Павлова.
Сады Черемшанка. База «Бодрость».
Нижний Тагил:
Требуются добровольцы в Анатольскую и Леневку. Нужна помощь волонтеров из Нижнего Тагила и соседних населенных пунктов.
Связь: 8-908-634-30-78 (Дмитрий). Дополнительные контакты: 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).
Отмечается, что волонтеры должны иметь плотную х/б одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Желательны каски (строительные) и защита для глаз. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы.
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