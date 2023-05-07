Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Более 1,7 добровольцев Свердловской области помогают огнеборцам тушить пожары. В их числе как местные жители, так и добровольцы-спасатели, волонтеры-студенты.Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Уральцы как самостоятельно проявляют инициативу в защите своих домов, так и приходят на зов глав муниципалитетов.В текущий момент набор волонтеров продолжается по следующим адресам:Отмечается, что волонтеры должны иметь плотную х/б одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Желательны каски (строительные) и защита для глаз. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы.