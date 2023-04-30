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В ДТП в Кушве погиб мотоциклист
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Кушве вечером 8 мая произошло смертельное ДТП. Мотоциклист не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и ударился головой.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Optimum ехал по улице Магистральной без мотошлема и защитной мотоэкипировки, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень с последующим опрокидыванием.
В момент падения мужчина 1987 года рождения ударился головой о бордюрный камень и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Optimum ехал по улице Магистральной без мотошлема и защитной мотоэкипировки, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень с последующим опрокидыванием.
В момент падения мужчина 1987 года рождения ударился головой о бордюрный камень и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.
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