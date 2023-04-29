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В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
Происшествия
Фото: ГИБДД Среднеуральска
Вчера, 7 мая, в Среднеуральске 54-летний пешеход попал под колеса Renault Logan. От полученных травм он скончался на месте пришествия до прибытия скорой помощи.
Инцидент произошел в 22.50 около дома №32а по улице Советская. Погибший переходил через дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД Среднеуральска.
Установлено, что водитель Renault за 14 лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД десять раз. В разговоре с инспекторами, он объяснил, что видел пешехода, когда тот был на середине проезжей части.
По слова автовладельца, он был готов объехать мужчину, но тот развернулся в обратную сторону буквально перед автомобилем. Водитель применил экстренное торможение, но было уже поздно. Освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.
Инцидент произошел в 22.50 около дома №32а по улице Советская. Погибший переходил через дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД Среднеуральска.
Установлено, что водитель Renault за 14 лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД десять раз. В разговоре с инспекторами, он объяснил, что видел пешехода, когда тот был на середине проезжей части.
По слова автовладельца, он был готов объехать мужчину, но тот развернулся в обратную сторону буквально перед автомобилем. Водитель применил экстренное торможение, но было уже поздно. Освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.
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